Death in Paradise Heute | ZDF neo | 17:00 - 17:50 Uhr | Krimiserie

Inhalt Inspektor Poole kämpft weiter auf der Karibikinsel Saint-Marie gegen das Verbrechen. Ein Mord stört die Vorbereitungen zu einem Voodoo-Festival. Es gibt einen angeblichen Selbstmord in einer dubiosen Schönheitsklinik, eine Freundin von Sgt. Camille Bordey wird vergiftet und die Frau von Pooles Ex-Kollegen erdrosselt. Und Fidel Best wartet immer noch auf die Ergebnisse seiner Sergeanten-Prüfung. Untertitel: Das letzte Lied Laufzeit: 50 Minuten Genre: Krimiserie, GB, F 2013 Regie: Keith Boak Folge: 5 Schauspieler: Grant Dexter Fletcher RJ Dylan Edwards Aimee Fredericks Jamelia DS Camille Bordey Sara Martins DI Richard Poole Ben Miller Colin Smith Rob Jarvis