Zu Beginn der 1950er-Jahre arbeitet Father Brown als katholischer Priester in der St. Mary's Church im Dorf Kembleford. Brown wirkt naiv, ist jedoch höchst intelligent und ein scharfer Beobachter, der für sein Leben gern Rätsel löst. Daher gerät er oft in Versuchung, sich in die Ermittlungen der örtlichen Polizei einzumischen, was besonders Inspektor Valentine zur Verzweiflung treibt.