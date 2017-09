Guido Cantz darf manchmal da arbeiten, wo andere Urlaub machen: Vom schönen Bodensee gibt es ein Best-of der großen Samstagabendshow "Verstehen Sie Spaß?". Auf dem Programm stehen die lustigsten 20 Filme mit der versteckten Kamera aus dem vergangenen Jahr. Natürlich mangelt es in der Highlight-Ausgabe nicht an Filmen, bei denen Prominente entweder als Lockvogel für "Verstehen Sie Spaß?" im Einsatz waren oder selbst eiskalt erwischt wurden. Pizza von Helene Fischer, schräger Gig für Mark Forster Oh la la, willst du eine Pizza? Dieser Hit würde von Helene Fischer gesungen bestimmt ganz hervorragend klingen. Aber auch als Pizzabäckerin besitzt die Sängerin besondere Qualitäten: Bei einem Münchner Italiener stellte sie diese als Lockvogel für "Verstehen Sie Spaß?" unter Beweis - und sorgte bei den Gästen für ordentlich Verwirrung. Ihr Musikerkollege Mark Forster dagegen wurde nach allen Regeln der Kunst reingelegt: Der Sänger ließ sich in Österreich zu einem Auftritt der besonderen Art verpflichten. Nicht nur, dass seine Bühne eher einer Baustelle glich, als Frau in die Rolle der extravaganten Lizzy geschlüpft, brachte Guido Cantz Forster in arge Bedrängnis. Alexander Herrmann erlebt "blaues Wunder", DJ Bobo führt Landsleute aufs Glatteis TV-Koch Alexander Herrmann wurde bei "Verstehen Sie Spaß?" aufs Korn genommen - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. In ihrem Late-Night-Talk "Inas Nacht" konfrontierten Ina Müller und ihr weiterer Gast Steffen Hallaschka den Cuisinier mit einem unvergesslichen Promillerausch. In die Rolle des prominenten Lockvogels schlüpfte mit DJ Bobo auch ein waschechter Schweizer: Er wechselte sogar kurzzeitig die Identität, um seine Landsleute mit allerlei Sonderregelungen im Einkaufsparadies Deutschland auf die Palme zu bringen. Lilly Becker ködert Boris, Sven Plöger muss durch stürmische Zeiten, Alfons Schuhbeck macht eine gepfefferte gastronomische Erfahrung Lilly Becker wurde als Lockvogel kurzerhand zur Komplizin von Guido Cantz und legte für ihren Mann einen Köder aus, bei dem dieser einfach anbeißen musste. Und prompt hatte Lilly ihren Boris an der Angel! Auch Sven Plöger blieb nicht von der versteckten Kamera verschont: Das "Verstehen Sie Spaß?"-Team bescherte dem Wetterexperten buchstäblich stürmische Zeiten und konfrontierte ihn mit einem wahrlich unerklärlichen Tief am Bodensee. Gewürzpapst Alfons Schuhbeck musste ebenfalls dran glauben: Auf der Expo in Mailand brachten Cantz & Kollegen die Stimmung des Sternekochs zum Überkochen ...