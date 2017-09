Thomas und David betreiben einen Imbiss in Barcelona und leben entspannt, bis ihnen die attraktive Sylvia über den Weg läuft. Sie verdingt sich als kleine Diebin, ohne zu wissen, dass sie eine Millionenerbin ist. Das wiederum weiß ihr Onkel, der sie aus dem Weg räumen will, um an das Erbe zu kommen. Doch nicht mit Thomas und David!