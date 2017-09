Wenn im Spätsommer die Luft klar ist und der Wind sich gelegt hat, dann ist die beste Zeit einfach mal abzuheben. Aufsteigen und durch das Luft-Meer fahren! "Unterwegs in Sachsen"-Moderatorin Beate Werner ergreift die Chance und steigt in ein Luftschiff ein. Mit etwa 30 km/h gleitet sie sanft in einer offenen Kabine über Dächer und streift fast die Wipfel der Bäume. Sie beobachtet, wie Pilot Jens Großmann mit einfachen Lenkseilen die majestätische Zigarre steuert und sie versinkt im Anblick der sächsischen Landschaften. Dass das Zeppelin-Fieber schon unsere Vorfahren packte, liegt auf der Hand. Aber nur wenige wissen, dass Pionierarbeit für diese imposanten Großflugobjekte nicht nur am Bodensee, sondern auch im westsächsischen Grüna geleistet wurde. 21 Jahre vor Graf Zeppelin war es dem sächsischen Oberförster Ernst Georg August Baumgarten 1879 gelungen, ein lenkbares bemanntes Luftschiff in Sachsen abheben zu lassen. Einige seiner Experimente gingen auch schief. Ein Lenkballon explodierte sogar in tausend Metern Höhe. Moderatorin Beate Werner hält sich an die Mitglieder des Grünaer Heimatvereins, die mit ihrem fahrbaren Luftschiff - weit weniger gefahrenvoll - bei Festumzügen punkten. Sie besucht im Luftfahrt-begeisterten Grüna eine Firma, die luftige Ober- und Untertrikotagen herstellt, fährt auch hinab in die Tiefen eines alten Bergwerks, erklimmt den höchsten Punkt der Gemeinde und feuert die Grünaer Skispringer zu Höchstweiten an.