Call the Boys - 4 Männer für gewisse Stunden Heute | RTL 2 | 21:15 - 22:15 Uhr | Serie Infos

Mehr Termine Inhalt Pascal, Lukas, Janni und Kaambiz sind jung, gutaussehend, ungebunden und scheinbar unerreichbar. Aber sie sind zu haben - zeitweise und gegen Bares. Die vier Berliner Jungs betreiben ein erfolgreiches Callboy-Unternehmen namens "Call The Boys". Hinter dieser makellosen Oberfläche, schlagen sich die vier Jungs mit allerlei Alltagsproblemen herum. Doch egal, was kommt, sie halten zusammen. Original-Titel: Call the Boys Laufzeit: 60 Minuten Genre: Serie, D 2017 Regie: Manuel Meimberg Schauspieler: Lukas Frederic Heidorn Pascal Bruno Bruni Kaambiz Daniel Rodic Janni Jerry Kwarteng Ophelia Julia Jendroßek Marie Anna Louise Weihrauch