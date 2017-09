Caro und Andreas Robens, Tanja Brockmann, Peggy und Steff, Patrick und Anja Lorenz, Matthias Distel alias Ikke Hüftgold', Mia Julia, Krümel und Daniel Pfaff / Mallorca: Caro & Andreas Robens: Bodybuilder Andreas bastelt mit seiner Caro noch immer an seinem großen Traum: Der Muscle-Beach, ein Studio unter freiem Himmel, direkt am Strand. Doch plötzlich hat er ein Problem an der Backe: Diebe sind in seine Pumperbude am Ballermann eingebrochen und haben die Kasse geklaut. Andreas macht sich auf die Suche nach den Tätern. Und stellt sie. Mitten in Palma. Tanja Brockmann: In Köln am Rhein will eine junge Frau in das schrille, bunte Leben am Ballermann eintauchen. Tanja Brockmann bricht ihre Zelte in Deutschland ab und zieht auf die Insel. Für eine Diskothek will die Blondine die Veranstaltungen promoten und in der VIP-Lounge die Gäste betreuen. Das Job-Angebot hat sie ihrer Präsenz im Playboy zu verdanken. Wird sich Tanja auf dem hart umkämpfen Pflaster am Ballermann ihren Traum vom erfolgreichen Bunny erfüllen können? Oder fahren die Konkurrentinnen die Krallen aus? Peggy & Steff: Ein Auswandererpaar will 2017 seinem Leben einen ganz neuen Sinn geben. Jahrelang haben Peggy und Steff nur gearbeitet. Die Folge: Eine riesige Villa am Meer mit Pool, abbezahlt. Mehrere gut gehende Restaurants. Nur eins ist auf der Strecke geblieben: Peggy wünscht sich ein Baby. Jetzt hat die gebürtige Brandenburgerin einen Entschluss gefasst. Peggy lässt sich künstlich befruchten. Patrick & Anja Lorenz: Wurstbudenbetreiber Patrick hofft noch immer auf eine gemeinsame Zukunft mit seiner Anja auf Mallorca. Doch die Realität sieht so aus: Patrick steht am Ballermann fast rund um die Uhr hinterm Grill, Anja lebt mit den Kinder alleine in Frankfurt. Jetzt kommt sie für ein paar Wochen auf die Insel. Für Patrick mal wieder die Chance, seine Frau vom Leben auf der Sonneninsel zu überzeugen. Doch als Anja landet, der Schock: Patrick musste aus seiner Wohnung ausziehen, schläft seit ein paar Tagen auf einer Luftmatratze in der Wurstbude. Jetzt muss er Anja eröffnen, dass er keine Unterkunft für sie und die Kids hat. Anja glaubt an einen schlechten Witz. Doch das Lachen wird ihr schnell vergehen... Matthias Distel / Ikke Hüftgold: Matthias Distel alias Ikke Hüftgold ist einer der Stars der Ballermann-Szene. Fußballvereine, Kegelclubs, Partyurlauber - sie alle können seine Hits blind mitgrölen. Was kaum einer weiß: hinter Ikke steckt ein seriöser Geschäftsmann. In seinem "normalen" Leben betreibt Matthias eine Gartenbaufirma im idyllischen Limburg. Doch wenn auf Mallorca die Saison startet, verwandelt sich der Familienvater wieder in Ikke. Und der muss in diesem Jahr um seine Vormachtstellung an der Playa kämpfen. Denn die Inselregierung hat sich zum Ziel gesetzt hat, den Ballermann eine seriöseren Anstrich zu verpassen. Mia Julia: Heute ganz oben, morgen ausgebuht. Am Ballermann ist die Karriere oft schneller vorbei als einem lieb ist. Besonders vor dem Saisonauftakt ist der Druck auf die Künstler enorm. Mia Julia ist die Königin der Playa. Wenn die ehemalige Erotikdarstellerin im Biekrönig auftritt, drehen 5.000 Urlauber durch. Was ist ihr Erfolgsgeheimnis? Und wo soll das noch enden? Krümel & Daniel Pfaff: Das hat auf der Insel gerade noch gefehlt: Krümel und Daniel Pfaff betreiben in Paguera den 'Krümelstadl'. Direkt nebenan wollen sie diese Saison für dicke Luft sorgen. Die Auswanderer eröffnen eine Shisha-Bar. Doch wollen wirklich genug Urlauber bei 30 Grad im Sommer am Pfeifchen ziehen? Nina Jahns, Gran Canaria: Die 32-jährige Nina Jahns hat sich im Urlaub Hals über Kopf verliebt - in den Spanier Alejandro. Seit neun Monaten führen sie eine Fernbeziehung, bei der Nina zwischen Deutschland und Gran Canaria pendelt. Jetzt will Nina endlich Nägel mit Köpfen machen und zieht zu ihrem Traummann: 'Ich habe immer den Kopf geschüttelt, wenn ich andere Frauen gesehen habe, die sich im Urlaub verliebt haben und dann einfach zu dem gezogen sind.