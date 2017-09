1. Geschichte: Das große Fußballspiel steht bevor. Abenteuer-Bucht tritt gegen die Nachbarstadt an. Natürlich möchte Bürgermeister Besserwisser das Spiel gewinnen. 2. Geschichte: Bei Bäuerin Yumi verschwinden viele, viele Karotten. Schnell wird klar, dass Kaninchen auf dem Hof ihr Unwesen treiben. Yumi bittet Ryder und seine Fellfreunde um Hilfe. Die Paw Patrol tut alles, um die Kaninchen umzusiedeln. 3. Geschichte: Katie möchte mit einem der Fellfreunde an einer Hundeschau teilnehmen. Doch währenddessen treiben Bürgermeisterin Gutherz und Henrietta in einem Boot aufs offene Meer. Ryder und die Paw Patrol wollen helfen. Ob Katie es noch rechtzeitig zur Hundeshow schaffen wird?