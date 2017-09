In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte Heute | RBB | 09:00 - 09:50 Uhr | Arztserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Als Dr. Niklas Ahrend seinen Dienst in Erfurt antreten will, findet er seinen Mentor Dr. Harald Loosen, der eine Herzattacke erlitten hat. Niklas führt mit der Chefärztin eine Bypass-OP durch. Da Loosen auf den Kopf fiel, hat sich außerdem ein subdurales Hämatom gebildet. Der Oberarzt wird noch lange ausfallen, weshalb die Chefärztin Niklas bittet, die Ausbildung der Assistenzärzte zu übernehmen. Untertitel: Der erste Tag Laufzeit: 50 Minuten Genre: Arztserie, D 2015 Regie: Peter Wekwerth Folge: 1 Schauspieler: Dr. Niklas Ahrend Roy Peter Link Dr. Leyla Sherbaz Sanam Afrashteh Dr. Matteo Moreau Mike Adler Ben Ahlbeck Philipp Danne Elias Bähr Stefan Ruppe Julias Berger Mirka Pigulla Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets