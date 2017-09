Ein Problem kommt selten allein, und das Leben kann verdammt kompliziert sein! Vor allem, wenn man mitten im Schuljahr umziehen muss und übermäßig besorgte Eltern hat. Trotzdem hat der etwas schüchterne zwölfjährige Martin nicht damit gerechnet, dass in der neuen Umgebung so viel Stress auf ihn zukommt. Mit der Baseballkappe, die ihm sein Vater geschenkt hat und die er fast immer trägt, möchte Martin cool aussehen. Doch prompt fängt er sich dadurch von Oliver, einem raubeinig-aggressiven Klassenkameraden, der seine Verletzbarkeit gut zu verbergen weiß, den Spitznamen "Blöde Mütze" ein. Nicht grundlos, denn Martin hat Oliver im Supermarkt beim Zigarettenklauen beobachtet und unabsichtlich verraten. Klar, dass Oliver jetzt sauer auf ihn ist. Doch Martins Hauptinteresse gilt zunächst der hübschen, schlagfertigen Silke, in die er sich auf den ersten Blick verliebt hat. Die merkt das natürlich und freut sich darüber, obwohl sie schon lange mit Oliver befreundet ist ... Und Martin beginnt zu kämpfen. Erst um Silke und gegen Oliver, schließlich aber um eine Freundschaft zu dritt. Denn als Oliver, dessen Eltern vor ihrer Trennung stehen, selbst in eine verzweifelte Lage gerät, ist es Martin, der sich solidarisch verhält und dabei Silke einbezieht ... Wie das mit der Liebe schließlich weitergehen wird, weiß am Ende keiner. Aber dass sie den Sommer gemeinsam genießen und füreinander einstehen wollen, wissen Martin, Silke und Oliver jetzt ganz genau. "Blöde Mütze!" erzählt einfühlsam und authentisch von den Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens, von erster Liebe, Freundschaft, Vertrauen, vom ambivalenten Verhältnis zu den Eltern und der Suche nach Orientierung. Ganz unspektakulär und ohne Klischees taucht der Film in den Alltag seiner jungen Protagonisten ein und nimmt dabei die Welt der Erwachsenen nicht weniger ernst.