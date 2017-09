In der fünften von 7 Vorrunden beweisen heute wieder 50 Top-Athleten im härtesten TV-Sport-Parcours ihr Können. Darunter Simon Brunner und Joel Pusitzky, die beide schon bei "Ultimate Beastmaster" teilgenommen haben - wie weit werden sie es im Ninja Warrior-Parcours schaffen? Ivo Rupena und Frederik Miebach treten als Duo "Piff und Paff" in den gleichen Shirts an - sie haben sich erst kurz vor der Show beim Training kennengelernt. Christian Balkheimer tritt - wie schon in der 1. Staffel - als Super Mario an. Auch diesmal ist er ein Top-Anwärter für die Halbfinalqualifikation. Ebenfalls aus Köln stammt der tätowierte Fotograf Jun Kim, der mit Hut in den Parcours will. Der Action-Darsteller Manuel Werling schaffte es 2016 bis ins Finale - wie weit kommt er in Staffel 2? Außerdem treten die Zwillinge Sven und Björn Hallbauer an. Und einer der besten Parcours-Shows des Abends bietet mit Ada Theilken aus Mechernich eine Frau. Ebenfalls eine gute Figur macht Jessica Wielens aus Münster. Neue Hindernisse in Folge 5 sind u.a. der Rad-Flug in der Vorrunde und in der Halbfinalqualifikation die Steilkurve mit Seil sowie die Schwingenden Stäbe.