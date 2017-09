In dieser Folge treten u.a. die Brüder Jannik und Marko Schrank an. Schaffen es die beiden ins Halbfinale? Fast Doppelgänger und gleichzeitig starke Anwärter aufs Halbfinale sind Daniel Gerber und David Wollschläger. Beide waren, wie auch Mirko Künstler, bereits 2016 dabei und alle drei Athleten haben sich zum Ziel gesetzt, in diesem Jahr auf jeden Fall ins Finale einzuziehen.