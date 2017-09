Die Ziele und Wünsche der Teilnehmer sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst: Es geht darum, Schicksalsschläge zu überwinden, die große Liebe zu finden oder durch eine optische Veränderung das Leben zum Positiven zu wenden. Teilnehmer in dieser Folge: Sigrid (57) und ihr Sohn Christian (37): "Heute in einem Jahr möchten wir zusammen 80 Kilo abgenommen haben!" Das Mutter-Sohn-Duo aus Extertal, NRW, meidet die Waage wie der Teufel das Weihwasser. Kein Wunder, denn Sigrid bringt bei einer Größe von 166 cm stattliche 149 Kilogramm auf die Waage. Die 57-Jährige leidet unter Arthrose in den Knien und kann sich nur mit Unterarmgehstützen fortbewegen. Sie ist nicht mobil und fühlt sich dadurch sozial isoliert und einsam. Ihr Sohn Christian kommt bei 187 cm auf satte 163 Kilogramm. Der 37-Jährige wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich eine Partnerin an seiner Seite zu finden. Denn bisher musste er ungeküsst durchs Leben gehen. Werden die beiden es schaffen, ihr Leben umzukrempeln und ihr Ziel zu erreichen? Nils (14): "Heute in einem Jahr möchte ich stotterfrei reden können, damit sich meine Schulnoten verbessern!" Nils stottert seit seiner Einschulung mit sechs Jahren. Seitdem leiden auch seine Schulnoten unter diesem Handicap. Der Teenager aus Straelen (NRW) besucht mittlerweile die neunte Klasse eines Gymnasiums und hat in einem Deutschreferat unlängst eine fünf bekommen. Das war für den 13-Jährigen ein derart einschneidendes Erlebnis, dass er sich nun sicher ist, sein Stottern unter Kontrolle bekommen zu müssen. Bislang konnte ihm keine Sprachtherapie helfen. Wird er es jetzt schaffen, sein Stottern in den Griff zu bekommen? Stephanie (31) und Marcel (32): "Heute in einem Jahr möchten wir ein Baby haben!" Stephanie und Marcel sind seit 12 Jahren ein Paar. Sie führen ein schönes Leben und können sich viele Wünsche erfüllen. Doch ihr sehnlichster Wunsch wurde bisher nicht von Erfolg gekrönt - ein Baby. Seit acht Jahren versuchen die beiden, ein Kind zu zeugen, doch trotz vieler und teilweise auch sehr kostspieliger künstlicher Versuche blieb ihr Kinderwunsch bisher unerfüllt. Wird dieses Jahr ihnen das große Glück bringen? Peter (21): "Heute in einem Jahr möchte ich meinen Geburtstag feiern!" Seit sieben Jahren kämpft Peter gegen die Krankheit Hydrocephalus ('Wasserkopf'), eine Erweiterung der mit Flüssigkeit gefüllten Räume im Gehirn. Sein Leidensweg beginnt mit einer Zyste im Kopf, die operativ entfernt wird. Seitdem lässt der Thüringer 24 Operationen über sich ergehen, 17 davon am Gehirn. Die zahlreichen OPs haben neben seelischen Schäden auch körperliche Spuren hinterlassen. Peters Tast- und Geschmackssinn sind eingeschränkt, seine linke Gesichtshälfte ist gelähmt, der rechte Augenmuskel ist geschwächt und er leidet unter ständigem Schwindel. Er entlässt sich auf eigene Verantwortung aus dem Krankenhaus, holt sein Abitur nach und lernt seine Freundin Eva Maria kennen, mit der er heute die kleine Josephine hat. Noch vor zwei Jahren haben die Ärzte ihn aufgegeben, doch Peter kämpfte weiter. Wird er dieses eine Jahr nutzen können, um wieder fit zu werden und seinen achtzehnten Geburtstag nachfeiern zu können? Silke (48): "Heute in einem Jahr möchte ich den größten Wunsch meines Sohnes erfüllen und wieder laufen können" In Folge einer Arteriosklerose musste der dreifachen Mutter vor 13 Jahren der linke Oberschenkel amputiert werden. Seitdem sitzt Silke im Rollstuhl. Starkes Übergewicht und eine Prothesenphobie machen ein aktives Leben unmöglich. Ihr 12-jähriger Sohn Fabian hat seine Mutter noch nie auf zwei Beinen gesehen, was Silke unsagbar traurig stimmt. Die 48-Jährige möchte endlich wieder laufen können, um für ihren Sohn und die Familie uneingeschränkt da sein zu können. Schafft sie es, in einem Jahr über sich hinaus zu wachsen? - Silke (48): "Heute in einem Jahr möchte ich den größten Wunsch meines Sohnes erfüllen und wieder laufen können"