The Taste - Promis am Löffel Heute | SAT.1 | 20:15 - 23:25 Uhr | Kochshow Infos

Inhalt Wieder einmal muss der Geschmack auf den Punkt gebracht werden - beziehungsweise auf den Löffel. Anstatt normaler Kandidaten wirbeln nun Promis durch die Showküche. Entscheidend ist, was die Aushilfsköche mit der Hilfe von Profis in einer Stunde auf das kleine Essbesteck bringen, welches dann von der hochkarätig besetzten Jury blind verkostet wird. Laufzeit: 190 Minuten Genre: Kochshow, D 2017