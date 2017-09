Raj muss ohne das Geld seiner reichen Eltern auskommen und merkt, wie schwer das ist. Da er es nicht schafft, bietet ihm Sheldon seine Hilfe an. Raj nimmt diese gerne an, doch die erste Maßnahmen passt ihm so gar nicht: Er darf sich keine Eintrittskarte für die Comicbuch-Messe kaufen. Auch Howard darf eigentlich nicht hin, denn Bernadette hält das für kindisch. Aber er tut alles, damit sie im doch noch ihr Okay gibt. Ganz anders reagiert Penny, denn sie würde Leonard gar erstmals begleiten.