Wie gut sprichst du Deutsch? Das möchte Moderator André Gatzke von Lily (13) und Iliya (14) wissen und hat zu jedem Thema eine passende Aufgabe im Gepäck. Natürlich lässt er die beiden, die erst seit kurzer Zeit Deutsch lernen, nicht ohne Hilfsmittel losziehen: André erklärt wichtige Vokabeln und grammatikalische Formen und hat viele sprachliche Tipps im Gepäck. Die Reihe "Sprich los!" vermittelt Anfängerwissen für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Moderator André Gatzke erklärt Grammatik, hört sich bei Menschen auf der Straße um oder schlüpft im Studio in verschiedene Rollen, um auf die Besonderheiten der deutschen Sprache aufmerksam zu machen. Mitten in Köln trifft Moderator André Gatzke heute Lily. Sie kommt aus den USA und spricht nur ein bisschen Deutsch. In dieser Folge erklärt André ihr die wichtigsten Worte, um nach dem Weg zu fragen. Bald kommt es darauf an, wie gut Lily die deutschen Wörter schon kennt. Denn André hat ihr ein Foto mitgebracht, und sie soll den Aussichtspunkt finden, an dem es gemacht worden ist. Als ersten Tipp rät André ihr, den Dom zu suchen, der auf dem Foto zu sehen ist. Gar nicht so einfach, wo der doch auf der anderen Seite des Rheins liegt. Dank der freundlichen Passanten ist Lily rasch auf dem richtigen Weg und fragt sich bis zur Touristeninformation durch. Ob sie ihr dort helfen können?