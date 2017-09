Infektionen können tödlich sein. Dass sie an Schrecken verloren haben, verdankt die Menschheit der Erfindung von Antibiotika. Doch ihr maßloser und unsachgemäßer Gebrauch beschleunigt die Entwicklung von Resistenzen - die Wundermittel, auf die man sich immer verlassen konnte, versagen plötzlich. "Planet Wissen" fragt, wie es so weit kommen konnte. Welche Rolle spielen der Antibiotika-Einsatz in der Nutztierhaltung und Hygienemängel in Krankenhäusern? Welche Lösungsstrategien gibt es? Wie ein sorgsamer und zukunftsweisender Umgang mit Antibiotika aussehen könnte, erkundet "Planet Wissen" mit der Apothekerin und Ärztin Dr. Dr. Katja de With.