Promi Shopping Queen Heute | VOX | 20:15 - 23:20 Uhr | Stylingshow Infos

Inhalt In der 'Promi Shopping Queen' verkündet Guido Maria Kretschmer nicht nur das Motto, sondern packt auch für jede Promi-Dame eine Fashion Bag. Darin befinden sich individuelle Accessoires, die die Fashionistas für ihr Outfit verwenden können. Die Promis müssen auf die Zeit und das Budget achten, denn ihr kompletter Look muss nach vier Stunden stehen und darf nicht mehr als 500 Euro kosten. Wer gewinnt und erhält 3.000 Euro für den guten Zweck? Untertitel: Motto in Hamburg und auf Mallorca: "Glänzend aufgelegt! Kreiere ein stilvolles Outfit rund um Pailletten, Glitzer und Strass!" Laufzeit: 185 Minuten Genre: Stylingshow, D 2017