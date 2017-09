Malcolm mittendrin Heute | ORF 1 | 08:10 - 08:30 Uhr | Comedyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Keine Tagesstätte erklärt sich bereit, Baby Jamie aufzunehmen. Der Familie bleibt nichts anderes übrig, als das Neugeborene in einer kirchlichen Institution unterzubringen. Somit sind Hal, Lois und die Kinder von nun an verpflichtet, Bibelstunden zu besuchen. Während sich Reese zunehmend mit dem Mittelalter verbunden fühlt, können sich zunächst auch Hal und Lois nicht dem kirchlichen Bann entziehen. Original-Titel: Malcolm in the Middle Untertitel: (K)Ein Platz für Jamie Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2003 Regie: Steve Love Folge: 22 Schauspieler: Malcolm Frankie Muniz Lois Jane Kaczmarek Hal Bryan Cranston Francis Christopher Masterson Reese Justin Berfield Dewey Erik Per Sullivan Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets