Der 15jährige Yann und seine acht Jahre jüngere Schwester Marina leben seit einiger Zeit auf einer idyllischen Insel im pazifi­schen Ozean. Sie wohnen bei ihrem Onkel Patrick, einem be­geisterten Ozeanforscher. Sie fühlen sich in dem kleinen, traditio­nellen polynesischen Ort wohl und haben sich in der Dorfgemein­schaft sehr gut eingelebt. Yanns bester Freund ist Zoom, ein wei­ßer Delfin. Zoom hat sich Yann, Marina und Patrick als seine Fa­milie ausgesucht. Mit Yann versteht er sich ohne Worte und die beiden sind immer auf der Suche nach Entdeckungen und Aben­teuern rund um ihr legendenumwobenes Inselparadies. Zoom er­kennt dabei Gefahren früh und hilft mutig und selbstlos, wo er kann egal, ob bei einem tropischen Sturm, hungrigen Haien, einer Ölpest oder wenn es um die drei Gauner Van Krook, Rico und Biff geht. Mit Hilfe seiner Intuition und Intelligenz rettet Zoom oft seine Freunde in Not.