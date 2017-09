Die junge Meeresbiologin und begeisterte Taucherin Christine Winterborough besucht ihre Großtante Holly auf deren feudalem Landsitz in Cornwall. Dort trifft sie auf Jonathan Ashford. Der geheimnisvolle Mann stellt sich als Journalist auf Recherchereise vor. Sie flirten, doch Christine hat nach Enttäuschungen Angst, sich auf Jonathan einzulassen. Bald trifft sie ihre unglückliche Jugendliebe Tim Marlowe wieder. Nach einem Tauchunfall seines Vaters Jack betreibt Tim mit seiner Schwester Nancy die Tauchschule - in permanenter Geldnot. Er ist froh über das Treffen, Christine hingegen ist verwirrt. Bei einem Tauchgang im Meer kommt sie Tim näher, der sich freut, dass Christine in sein Leben zurückgekehrt ist. Bei einer Auktion treffen die beiden Jonathan Ashford wieder, der sich auffällig für Nancy interessiert und sich als Experte für alte Seekarten ausgibt. Niemand ahnt, dass Jonathan in Wirklichkeit ein verdeckter Ermittler der Marine ist und sich auf der Spur eines Hehlerrings befindet, der kostbare Güter aus alten Schiffwracks stiehlt und verkauft. Da Jonathan seine Identität nicht preisgeben will, aber gleichzeitig seine Zuneigung zu Christine spürt, sucht er verzweifelt einen Ausweg. Christine geht es ähnlich, denn auch ihr wird nach zahlreichen Begegnungen mit Jonathan klar, dass sie ihn liebt. Doch plötzlich erscheint ihr diese Liebe unmöglich, denn durch einige unglückliche Missverständnisse glaubt sie, dass Jonathan sie belügt. Verzweifelt beginnen beide um ihre Gefühle zu kämpfen.