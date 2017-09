Martina (Stefanie Stappenbeck) und ihr Lebensgefährte Ralf (Andreas Pietschmann), die in Köln gemeinsam ein Restaurant betreiben, genießen ihren Urlaub in der Bretagne - bis Ralf eines Tages von einem Segelausflug nicht zurückkehrt. Die bretonische Polizei glaubt an einen Segelunfall und macht Martina wenig Hoffnung, dass ihr Freund überlebt hat. Aber Martina will sich mit Ralfs Tod nicht abfinden und beginnt eine verzweifelte Suche an der bretonischen Küste. Als diese jedoch vergeblich bleibt, kehrt Martina zurück nach Deutschland. Dort entdeckt sie einen Hinweis, der Ralfs Verschwinden plötzlich in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Doch die Spur, die sie in einen kleinen Ort im Elsass führt, endet so hoffnungslos wie die vorangegangene Suche in der Bretagne. Wider alle Vernunft glaubt Martina nicht an den Tod von Ralf. Auch ihr Jugendfreund Johannes (Oliver Mommsen) und ihre Mutter (Renate Krößner) können sie nicht vom Gegenteil überzeugen. Doch während Martina in den Augen der anderen allmählich den Verstand zu verlieren droht, glaubt sie weiter an das, was ihr Herz fühlt...