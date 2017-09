Expedition in die Heimat - Wilde Tiere, tolle Touren Heute | SWR RP | 08:05 - 08:50 Uhr | Reisemagazin Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Sie knattert ganz schön, die alte Zündapp von Jule. Auch Jens Hübschen schnappt sich ein Mofa und begleitet Jule, Mona und Katrin von den "Zündkatzen" durch deren Lieblingstäler im Pfälzerwald. Die Mädels der ersten weiblichen Mofa-Gang Deutschlands lieben ihre Heimat und knattern am liebsten über Radwege quer durch die Pfalz. Und am Ende jedes Tages und jedes Tales gibt es etwas Überraschendes. - Wilde Tiere, tolle Touren - Täler im Pfälzerwald Original-Titel: Expedition in die Heimat Laufzeit: 45 Minuten Genre: Reisemagazin, D 2017 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets