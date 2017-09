Die Region um die Danziger Bucht wartet mit kilometerlangen Sandstränden, Seebädern und malerischen Städten auf. Auf der Halbinsel Hela besucht das Filmteam Fischer, die eine Messe auf See feiern. Die Mitglieder des Tauchclubs "Haifisch" erforschen Wracks in der Danziger Bucht. Der Leiter des Vereines, Jerzy Janczukowicz, hat in seinem Haus ein Museum mit den Fundstücken eingerichtet.