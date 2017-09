Vera. Das kommt in den besten Familien vor 08. September | 3sat | 11:30 - 12:15 Uhr | Talkshow Infos

Die Zahl der Jugendlichen, die pornosüchtig sind, steigt an. Sexualtherapeut Dr. Georg Pfau klärt Jugendliche an Schulen auf. Seine Erfahrungen teilt er bei "Vera" mit. Michaela Liepold erzählt, wie sie damit umgeht, ihr Leben lang nie gesund gewesen zu sein. Sie spricht offen über ihre unsichtbaren chronischen Erkrankungen und psychischen Traumata. Chronisch Kranke brauchen kein Mitleid, sondern Hilfe und Lösungen, findet sie. Der ehemalige Fußballstar Dominique Taboga manipulierte Spiele und stürzte damit nicht nur sich selbst und seine Familie ins Unglück, sondern saß auch dafür im Gefängnis. Taboga hat ein Leben als Fußballprofi und als Krimineller hinter sich. Er erzählt über Wettspielmafia, Schwarzgeld und Doping, über seine Ehe, Familie, Selbstmordabsichten und Scheidung. Und wie er es geschafft hat, wieder auf den "rechten Weg" zu kommen. Laufzeit: 45 Minuten Genre: Talkshow, A 2016 Folge: 9