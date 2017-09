Der Pate Heute | 3sat | 22:25 - 01:15 Uhr | HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt New York. Als der Pate Don Vito Corleone (Marlon Brando) sich weigert, in den Drogenhandel einzusteigen, verüben die anderen Mafiabosse einen Mordanschlag auf ihn. Seine Söhne Sonny und Michael (Al Pacino) schwören Rache. Original-Titel: The Godfather Laufzeit: 170 Minuten Genre: , USA 1972 FSK: 12 Schauspieler: Don Vito Corleone Marlon Brando Michael Corleone Al Pacino Santino 'Sonny' Corleone James Caan Tom Hagen Robert Duvall Kay Adams-Corleone Diane Keaton Peter Clemenza Richard S. Castellano Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets