The Amazing Spider-Man Heute | Pro7 | 20:15 - 23:00 Uhr | Actionfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Peter Parker wächst ohne seine Eltern bei einem Onkel und einer Tante auf. In der Highschool ist er ein Einzelgänger, der nicht viele Freunde hat. Nur seine Freundin Gwen hält immer zu ihm. Immer hat ihn die Frage beschäftigt, was aus seinen Eltern wurde und warum sie ihn verließen. Als er eine Dokumententasche seines Vaters findet, hat er endlich einen Anhaltspunkt, um dieser Frage nachzugehen. Er macht sich auf den Weg zu Dr. Curt Connors, mit dem sein Vater zusammenarbeitete. Laufzeit: 165 Minuten Genre: Actionfilm, USA 2012 Regie: Marc Webb FSK: 12 Schauspieler: Spider-Man / Peter Parker Andrew Garfield Gwen Stacy Emma Stone Lizard / Dr. Curt Connors Rhys Ifans George Stacy Denis Leary Onkel Ben Martin Sheen Tante May Sally Field Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets