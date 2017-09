Dr. Rhodes beginnt seine Ausbildung in der CT gesteuerten Chirurgie. Sein neuer Vorgesetzter Dr. Latham tut von Beginn an alles, um ihm das Leben schwer zu machen. Bereits bei der ersten gemeinsamen Operation geraten die beiden aneinander. Als neuer Oberarzt muss Dr. Choi währenddessen feststellen, dass die Organisation der Station keine leichte Aufgabe ist. Dr. Manning steht vor einer großen Herausforderung. Sie muss eine schwangere Patientin behandeln, die in einen schweren Autounfall involviert war. Nachdem Sarah der Pathologie eine Absage erteilt hat, erhält sie von Dr. Charles ein interessantes Angebot. Außerdem reagiert Dr. Halstead ungehalten auf den Medizinstudenten Jeff Clarke. Der Grund dafür könnte dessen intimes Verhältnis zu Dr. Manning sein.