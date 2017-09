Huberts Geburtstag steht kurz bevor. Obwohl er seinen Ehrentag eigentlich nie richtig feiern will, überredet Sabrina ihn, zumindest in kleiner Runde auf seinen Geburtstag anzustoßen. Doch als Hubert am nächsten Morgen in einem fremden Bett wieder aufwacht, kann er seinen Augen kaum trauen: Seine vermeintliche Eroberung vom Vorabend liegt reglos neben ihm. Die Untersuchung ergibt, dass die junge Frau ermordet worden ist. Schon bald deutet alles darauf hin, dass Hubert den Mord begangen hat. Der verzweifelte Beamte beteuert vehement seine Unschuld und ist sich sicher, dass ihm jemand den Mord in die Schuhe schieben will. Einziges Problem: Hubert hat, was die Mordnacht betrifft, einen totalen Blackout...