Navy CIS: New Orleans Heute | Kabel eins | 21:10 - 22:10 Uhr | Krimiserie Infos

Inhalt Die Überführung des Leichnams von Anton Pavlenko wird von drei finsteren Russen gestört, die den Körper offenbar verschwinden lassen wollen, bevor er gründlich obduziert werden kann. Doch die Gangster müssen feststellen, dass sie einer Täuschung erlegen sind. Der Tote wurde auf anderem Wege transportiert und befindet sich längst in der Rechtsmedizin. Sein Fall steht offensichtlich mit einem brisanten Geheimprojekt in Verbindung, das das US-Militär zusammen mit der Firma Blye Industries betreibt... Untertitel: Staatenlos Laufzeit: 60 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2015 Regie: Brian Kirk, James Hayman Folge: 12 FSK: 12 Schauspieler: Dwayne Pride Scott Bakula Christopher LaSalle Lucas Black Meredith Brody Zoe McLellan Sebastian Lund Rob Kerkovich Dr. Loretta Wade CCH Pounder Patton Plame Daryl Mitchell