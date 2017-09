Besser als Du Heute | ONE | 21:00 - 22:30 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Inhalt Weil Matthias so pedantisch ist, droht seine Frau mit Scheidung. Da erfährt er, dass er einen ihm unbekannten Zwillingsbruder hat. Tom (beide Herbst) führt ein lockeres Künstlerleben. Sie schlüpfen in die Identität des jeweils anderen - und finden bald großen Gefallen daran. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Komödie, D 2015 Regie: Isabel Kleefeld FSK: 6 Schauspieler: Matthias Pretschke / Tom Senger Christoph Maria Herbst Petra Pretschke Ulrike C. Tscharre Pola Sophie von Kessel Fee Pretschke Lotte Becker Jonas Pretschke Max Valentin Wilczek Frau Miebach Bettina Stucky