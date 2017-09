Wenn die Erde bebt - Wettlauf mit der Zeit Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:15 Uhr | Thriller HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt In einer entlegenen Region Südkaliforniens kommt es zu ungwöhnlich starken Erdstößen. Die Seismologin Kimberly untersucht die Beben und entdeckt, dass eine Rüstungsfirma hier heimlich Atomtests tief unter der Erdoberfläche durchführen will. Als sie Schritte unternimmt, um das Vorhaben zu stoppen, versteht das Unternehmen keinen Spaß... Original-Titel: Ground Zero Laufzeit: 120 Minuten Genre: Thriller, USA 2000 Regie: Richard Friedman FSK: 12 Schauspieler: Kimberly Stevenson Janet Gunn Michael Brandeis Jack Scalia Justin Stevenson Scott Terra Robert Stevenson Martin Hewitt Burt Green Reginald Veljohnson Andrew Donovan Christopher Neame