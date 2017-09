Ich denke oft an Piroschka Heute | Bayern | 23:45 - 01:20 Uhr | Liebeskomödie Infos

In einem Ferienort in der Puszta sucht der deutsche Austauschstudent Andreas nach seiner Liebe Greta. Doch dann trifft er die quirlige Piroschka (Liselotte Pulver)... Einer der größten deutschen Kinoerfolge der Nachkriegszeit. Laufzeit: 95 Minuten Genre: Liebeskomödie, D 1955 Regie: Kurt Hoffmann FSK: 6 Schauspieler: Piroschka Rácz Liselotte Pulver Andreas Gunnar Möller Greta Wera Frydtberg Istvan Rácz Gustav Knuth Sandor Rudolf Vogel Ilonka von Csiky Adrienne Gessner