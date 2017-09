Catch me if you can Morgen | ORF 1 | 09:50 - 12:05 Uhr | Krimikomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Der charmante Gauner Frank Abagnale treibt den Bundesagenten Hanratty fast in den Wahnsinn. In den USA der 60er-Jahre schlüpft der junge Mann in verschiedene Identitäten, ergaunert eine Menge Geld und führt die Ermittler an der Nase herum. Unter Hochdruck wird der intelligente Betrüger gejagt - zunächst allerdings ohne Erfolg, obwohl Hanratty den dreisten Frank mehrmals nur ganz knapp verfehlt. Original-Titel: Catch Me If You Can Laufzeit: 135 Minuten Genre: Krimikomödie, CDN, USA 2003 Regie: Steven Spielberg FSK: 6 Schauspieler: Frank Abagnale Jr Leonardo DiCaprio Carl Hanratty Tom Hanks Frank Abagnale Christopher Walken Paula Abagnale Nathalie Baye Roger Strong Martin Sheen Brenda Strong Amy Adams