Nach dem Brand im Restaurant versinkt Thomas in Lethargie. Ihn beschäftigt nur noch die Frage, ob er oder Dion Niklas' Vater ist. Dion vermutet, dass Zahnfee das Restaurant in Brand gesteckt hat und will sich voller Wut eine Waffe verschaffen, um den Mafioso zu erschießen. Onkel Gerner versucht, Dion von seinem Vorhaben abzubringen und kettet ihn schließlich mit Handschellen an die Heizung.