Die Roma-Geschwister Jal und Samira putzen an einer Hamburger Straßenkreuzung Autoscheiben, als Jal in einem unachtsamen Moment den Kioskbesitzer Freddy Eilrich anrempelt. Dieser beschuldigt den perplexen Jal des Diebstahls, und es kommt zu einer Rangelei, bei der Jal vor ein Auto stürzt und angefahren wird. Währenddessen findet Melanie ihren wohnungslosen Kollegen Mattes schnarchend in der Arrestzelle. Nachdem seine Wohnung durch einen Wasserschaden geflutet wurde, sucht Mattes vorübergehend nach einer neuen Bleibe. Als Frauke die im EKH wartende Samira beim Zählen großer Geldsummen beobachtet, erhärtet sich der Verdacht, dass die Geschwister tatsächlich etwas mit dem Diebstahl zu tun haben. Die Roma-Geschwister hätten durchaus ein Motiv: Sie wohnen mit zwölf Personen in einer Kellerwohnung. Ihr Vermieter Preuß entpuppt sich bald als Sozialbetrüger, der seine Wohnung völlig überteuert untervermietet, wobei er selbst Hartz IV bezieht. Nach einem Fluchtversuch wird Samira zunächst festgenommen, und ihr droht die Abschiebung. Während Mattes inzwischen von Samiras Unschuld überzeugt ist, traut Melanie ihr nicht über den Weg. Auch im PK 21 lässt der Fall niemanden kalt, und immer wieder müssen sich die Kollegen fragen, welche Vorurteile in ihnen stecken.