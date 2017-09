Thomas Donnhofer hat sein Gut in ein Therapiezentrum für Pferde verwandelt. Einigen Menschen ist das ein Dorn im Auge. Zum Beispiel Bürgermeister Federer. Und so unterstützt dieser das Interesse einer großen Hotelkette an Donnhofers Gut nur allzu gerne. Aber auch privat muss sich Thomas Sorgen machen: Seine Beziehung zur Tierärztin Bettina steht auf dem Spiel.