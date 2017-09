Zeit für eine amüsante Zwischenbilanz dieses an kabarettistischen Themen so reichen Jahres: Der Zusammenschnitt "Best of aus Franken" zeigt, wie sich Ingo Appelt, Helmut Schleich und andere im ersten Halbjahr an Erdogan, Trump und allem, was die Menschen hierzulande so bewegt hat, kabarettistisch abgearbeitet haben. Rabenschwarzer Humor, blitzschnelle Wortattacken und gewollt provokante Bosheiten erwarten die Zuschauer, wenn Ingo Appelt beim "Best of Kabarett aus Franken" das Tempo noch mal gewaltig erhöht. Die illustren Gästen des hintersinnigen, pfiffig-pikanten Kabarett-Abends sind: Luise Kinseher - die Mama Bavaria Gernot Hassknecht - Deutschlands scharfsichtigster Polterer Alfons - der Franzose, der uns Deutsche nicht versteht Stephan Bauer - der geniale Beziehungssezierer Michael Altinger - der preisgekrönte Lausbub aus Niederbayern Helmut Schleich - der facettenreiche Oberbayer Sascha Grammel - Deutschlands beliebtester Bauchredner mit seinem Adlerfasan