Die hochschwangere Sara Schürmann wird von einem Mann verfolgt. Am Ende ihrer Kraft stolpert Sara. Der Mann geht auf sie zu, zückt eine Pistole und zielt auf ihren Kopf. 25 Stunden 27 Minuten vorher: Auf einem Platz in der Kölner Innenstadt hat es eine Schießerei mit einem Toten und einem Schwerverletzten gegeben. Das Countdown-Team übernimmt den Einsatz. Zunächst vermutet man einen Streit im Drogenmilieu, da es sich bei dem Toten um einen Kleindealer handelt. Hauptkommissar Jan Brenner macht unter den Schaulustigen eine hochschwangere Frau aus, die sehr nervös und verstört wirkt - Sara Schümann. Sie hat den Mord beobachtet und identifiziert Michael Wittner, einen flüchtigen Schwerverbrecher, als den Täter. Die Festnahme Wittners scheitert, weil ihm ein Komplize bei der Flucht hilft. Gleichzeitig findet das Team heraus, dass Wittner öfter Gast in Saras Café war. Aber warum hat Sara das verschwiegen und warum verweigert die Zeugin ihre Aussage? 11 Stunden 46 Minuten vorher: Brenner macht sich auf die Suche nach Sara und einer Verbindung zwischen der Zeugin und dem Täter. Hatten die beiden eine Affäre und ist wohlmöglich Wittner der Vater des noch ungeborenen Kindes? Von Saras Ehemann erfährt Brenner schließlich die Wahrheit, doch den Ermittlern rennt die Zeit davon...