Rose ist dank Stefan neuerdings Herrchen eines Hundes. Die Tatsache, dass der Vierbeiner früher bei der Polizei als Drogenschnüffler im Einsatz war, sorgt allerdings schon bald für Trubel, denn die kleine Spürnase zeigt eindeutig an, dass an der Schule Rauschmittel im Umlauf sind. Stefan hat auch schnell einen Verdächtigen im Auge. Umso überraschter sind alle, als die vermeintliche Musterschülerin Lucca mit einem Suchtproblem in Verbindung gebracht wird...