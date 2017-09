Adams erster Schultag in der siebten Schulstufe steht bevor. Beverly geht deshalb mit ihren Sohn neue Kleidung kaufen, die Adam aber gar nicht gefällt. Doch Adam bekommt Hilfe von seinem Großvater Pops. Mit den coolen neuen Klamotten will er im neuen Schuljahr voll durchstarten. Am Vater-Tochter-Tag gehen Murray und Erica zum Rollschuhlaufen. Murray muss schmerzlich erkennen, dass seine Tochter nun eine junge Frau und nicht mehr seine kleine Prinzessin ist.