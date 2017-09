Die Goldbergs Morgen | ORF 1 | 04:55 - 05:15 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Beverly ist überzeugt, dass sie die weltbeste Kupplerin ist. Sie beschließt, auch für ihren Vater die perfekte Partnerin zu finden, ob er will oder nicht. Barry und Adam entdecken im TV einen Nackt-Kanal und verbringen heimlich Stunden davor. Allerdings ist der Empfang so schlecht, dass nur schemenhafte Gestalten zu sehen sind. Adam soll aufs Dach zur Antenne klettern, um das Problem zu beheben. Original-Titel: The Goldbergs Untertitel: Mom verkuppelt alle Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2013 Regie: Jason Ensler Folge: 4 Schauspieler: Beverly Goldberg Wendi McLendon-Covey Adam Goldberg Sean Giambrone Barry Goldberg Troy Gentile Erica Goldberg Hayley Orrantia Albert "Pops" Solomon George Segal Murray Goldberg Jeff Garlin Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets