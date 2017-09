If ... Morgen | ARTE | 00:10 - 02:00 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Ende der 60er Jahre, im Internatsgebäude einer jener renommierten Privatschulen, die das britische Schulwesen auszeichnen: In diesen Schmieden des Establishments wird die zukünftige Elite geformt. Gemäß der Tradition herrscht im Schulalltag ein Regiment. Dazu gehört auch eine Art militärische Grundausbildung, die den Umgang mit Waffen lehrt. Wo Macht ausgeübt wird, wird sie gern auch missbraucht. Original-Titel: If.... Laufzeit: 110 Minuten Genre: Drama, GB 1968 Regie: Lindsay Anderson FSK: 16 Schauspieler: Mick Travers Malcolm McDowell Johnny David Wood Wallace Richard Warwick Das Mädchen Christine Noonan Bobby Philips Rupert Webster Rowntree Robert Swann