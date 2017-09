Rudi Cerne stellt heute unter anderen diese Fälle vor und bittet um Mithilfe: Eine Geschäftsfrau wird auf offener Straße überfallen. Auf der Flucht verliert der Täter seine Mütze. Fünf Jahre später klingelt derselbe Mann bei seinem nächsten Opfer an der Tür. Oder: Ein Juwelier schützt sich, so gut es geht, vor Räubern. Doch obwohl er an alles gedacht hat, kann er den Überfall nicht verhindern. - Brutaler Mord im Rotlichtmilieu