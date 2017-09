Fischer ziehen die in Plastik gewickelte Leiche eines Unbekannten aus dem Wasser. Der junge Mann wurde erstochen. Der Tote ist Harald vom Endt. Laut Aussage seiner Freundin Tabita ist er wohlhabend und in Besitz einer prächtigen Villa in Wismar. Die beiden waren frisch verliebt zum Unmut von Tabitas Ex Peer Schermann, der noch immer nicht über die Trennung hinweg ist. War Schermann eifersüchtig auf den gut betuchten Harald vom Endt, weil der seiner neuen Liebe Tabita jeden Wunsch erfüllen konnte? Hat Schermann ihn deshalb getötet? Doch etwas stimmt nicht: Als Tabita den Ermittlern Haralds Villa zeigt, taucht plötzlich Millionärsgattin Alexandra Arnheim auf. Sie behauptet, in der Villa zu wohnen. Einen Harald vom Endt kennt sie nicht. Nicht nur Tabita beginnt zu zweifeln: Wer war Harald wirklich? Letzte Wiederholungsfolge "SOKO Wismar".