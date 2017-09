Auf einem Bauernhof werden die Reste eines abgetrennten Fußes gefunden. Die Spezialisten um Rechtsmedizinerin Dr. Katrin Stoll und Kommissar Henrik Mertens stoßen auf einen Bauern, der seit seiner gescheiterten Ehe zurückgezogen und einsam auf seinem Hof am Stadtrand von Berlin lebt. Von seiner thailändischen Frau will er nie wieder was gehört haben. Alle Ermittlungen sprechen jedoch gegen ihn.