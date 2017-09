Zwischen Schrottimmobilien und Müllbergen: So bitter ist das Leben in Duisburg-Marxloh: Verwahrloste Wohnungen, offene Leitungen, Müll und Fäkalien in den Ecken: Für viele Bewohner des Duisburger Stadtteils Marxloh ist das bittere Realität. Werner Bönig war 40 Jahre lang einer von ihnen - bis die Stadt sein Haus räumte und für unbewohnbar erklärte. Wohin er sollte, sagte dem alten Mann niemand. Auch Edda Glomke musste sich nach über 30 Jahren ein neues Zuhause suchen. Ratten, Kakerlaken und randalierende Nachbarn machten ihr Leben in Marxloh zu einem Albtraum. Wie Edda Glomke und Werner Bönig werden derzeit viele alteingesessene Bewohner aus dem Viertel vertrieben - auch, weil Vermieter ihre Schrottimmobilien zu überteuerten Preisen an Zuwanderer aus Bulgarien und Rumänien vermieten. Über die Missstände spricht Steffen Hallaschka am Mittwoch live bei stern TV mit Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link von der SPD. Bakterienschleuder in der Küche: So verkeimt sind Spülschwämme wirklich: In vielen gebrauchten Spülschwämmen ist die Keimdichte so hoch wie sonst nur in Stuhlproben: so lautet das Ergebnis einer aktuellen Studie der Hochschule Furtwangen. Besonders erschreckend: Auch das Erhitzen in der Mikrowelle oder das Auskochen des Schwamms entfernt die Bakterien nicht dauerhaft. Wie oft wird der Küchenschwamm in deutschen Haushalten gewechselt? stern TV hat die Spülschwämme von Zuschauern eingesammelt und untersucht. Über die überraschenden Ergebnisse und darüber, ob die Keimschleudern überhaupt sauber zu kriegen sind, spricht Mikrobiologe Prof. Markus Egert am Mittwoch live bei stern TV. Online-Bezahldienst Paypal: So werden ahnungslose Verkäufer von Betrügern abgezockt: Michael Nischt wähnte sich auf der sicheren Seite: Im Internet wollte er seinen Laptop verkaufen, nutzte dafür den Online-Bezahldienst Paypal. Er ging scheinbar auf Nummer sicher und verschickte seinen Laptop erst, nachdem er das Geld auf seinem Paypal-Konto erhalten hatte. Und doch wurde der Rüsselsheimer durch einen Trick des Käufers zum Betrugsopfer. Das Resultat: Der Laptop ist futsch, Paypal fordert das Geld zurück. Wie sich Verbraucher vor der betrügerischen Masche schützen können - darüber spricht Steffen Hallaschka live bei stern TV mit IT-Experte Tobias Schrödel. Amnesie nach Treppensturz: Wie Max Rinneberg sein komplettes Leben vergaß: Es war nur eine kleine Unachtsamkeit, die Max Rinnebergs Leben für immer veränderte: Der heute 26-Jährige stürzte über drei Treppenstufen - als er danach wieder zu sich kam, hatte er sein bisheriges Leben komplett vergessen, erkannte Freunde und Familie nicht mehr. Und nicht nur das: Der ehemals begeisterte Sportler konnte mit Fußball und Jogging plötzlich nichts mehr anfangen, auch seine Ausbildung zum Steuerfachgehilfen interessierte ihn nicht mehr. Über die Suche nach seiner verlorenen Identität und sein komplett neues Leben spricht Max Rinneberg am Mittwoch live bei stern TV. Ebenfalls zu Gast: Hirnforscher Prof. Hans Joachim Markowitsch. Wo komme ich her? Zwei Adoptivkinder auf Spurensuche in ihrem Geburtsland Vietnam: Auf diese Reise haben Clara und Nhan lange gewartet: Für die beiden Teenager, die als Adoptivkinder in Deutschland aufgewachsen sind, geht es das erste Mal in ihr Geburtsland Vietnam. Denn obwohl sie mit ihrem Leben hierzulande sehr glücklich sind, möchten die beiden ihre Wurzeln kennenlernen. stern TV hat die Geschwister und ihre Adoptiveltern Oda und Dirk Ellguth begleitet. Teil eins der Spurensuche: Mittwoch live bei stern TV. - Zwischen Schrottimmobilien und Müllbergen: So bitter ist das Leben in Duisburg-Marxloh