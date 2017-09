Freddy will auf einer Busfahrt mit der hübschen Ana anbandeln. Da kommt der Bus plötzlich von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Ana erwacht im Krankenhaus, die Stadt scheint wie ausgestorben. In der menschenleeren City trifft sie Freddy. Was ist passiert? Nach und nach hüllt ein mysteriöser dunkler Nebel die Stadt ein und eine Kreatur verfolgt die beiden. Düsterer, verstörender Grusel-Thriller.