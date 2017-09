Nachdem Mammo der Knuddelmonster-Famillie eine Gutenachtgeschichte vorgelesen hat, träumt Henry davon, dass er und Mammo selbst in der Geschichte wären. Und so begeben sich die beiden auf die Reise in den verwunschenen Wald auf der Suche nach dem Glitzervogel. Unterwegs treffen sie viele Monster, mit denen sie Freundschaft schließen.