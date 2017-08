Die Pinguine aus Madagascar Morgen | ORF 1 | 12:00 - 12:10 Uhr | Animationsserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Skipper, Kowalski, Rico und Private sind Top-Spione - zumindest würden sie sich selbst so beschreiben. Andere halten sie einfach nur für vier niedliche Pinguine, die im Central Park Zoo leben. Original-Titel: The Penguins of Madagascar Untertitel: Beste Feinde Laufzeit: 10 Minuten Genre: Animationsserie, USA 2012 Folge: 8 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets